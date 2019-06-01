“Doğu Kudüs’deki inşaat barışı baltalar”

Münübe Yılmaz

Cumartesi günü İsrail’in, Doğu Kudüs’deki yeni yerleşim planını eleştiren AB, Doğu Kudüs’de başlayacak inşaatın bölgedeki barışı baltalayacağını açıkladı. Doğu Kudüs’deki yerleşim planı ve geliştirme politikasının iki devlet arasında gerçeklesek barışın altını oyduğunu ifade eden AB yetkilileri, “AB, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal edenve barışı baltalayan Doğu Kudüs yerleşim planına kesinlikle karşı duracak” dedi. Geçtiğimiz perşembe günü Ramot ve Pişgat Zeev bölgesinde 805 yeni yerleşim yeri yapılacağını açıklayan İsrail İmar ve İskan Bakanlığı ise yerleşimlerin ilk bölümünün bir yıl içerisinde gerçekleşeceğini belirtti. İsrail’in yeni yerleşim planına göre Doğu Kudüs’de ismi geçen bölgelerde Kudüs'e bağlı mahalleler geliştirilecek, altyapı yatırımları ve iş yerine dönüştürülmek üzere geniş alanlar tahsis edilecek.