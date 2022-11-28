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Ekonomi Doğu Karadeniz’in su ürünleri ihracatı yüzde 71 arttı
Ekonomi

Doğu Karadeniz’in su ürünleri ihracatı yüzde 71 arttı

Doğu Karadeniz’den yılın 10 ayında yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, yüzde 71 artarak 116 milyon 340 bin dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:06:00 -
Doğu Karadeniz’in su ürünleri ihracatı yüzde 71 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden Ocak-Ekim 2022’de 19 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi. Bölgeden 17 bin 286 ton su ürünü ihraç edilerek 116 milyon 340 bin dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 71; miktarda ise yüzde 37 arttığını aktardı. Gürdoğan, en fazla ihracatın Rusya, Vietnam ve Japonya’ya yapıldığına işaret etti.

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