Doğu Karadeniz’den Çin’e yapılan ihracatta, geçen yıla oranla yüzde 307 oranında artış

Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden bu yılın ilk 6 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyeti’ne 46 Milyon 945 Bin 514 ABD Doları tutarında ihracat yapılırken, yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 307 oranında artış gösterdiği bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne Rize’den 28 Milyon 85 Bin 727 ABD Dolar, Trabzon’dan 16 Milyon 995 Bin 228 ABD Dolar, Gümüşhane’den 1 Milyon 826 Bin 391 ABD Dolar ve Artvin ilinden de 38 bin 198 ABD Dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ülkenin en büyük ticari partneri olan Çin Halk Cumhuriyeti’ne Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen ihracatın yüzde 307 oranında artış gösterdiğine dikkat çekti. Kalyoncu “Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinin tamamından Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat yapıldı. Rize ilimizden Çin Halk Cumhuriyeti’ne madencilik ürünü olarak Bakır cevheri ağırlıkta olmak üzere, siyah çay, çikolata ve şekercilik ürünlerinin ihracatı yapıldı. Trabzon ilimizden ise başta fındık olmak üzere, mermer ve nargile tütünü ihracatı gerçekleşti. Gümüşhane ilimizden ise madencilik ürünü olarak kurşun cevheri ihraç edilirken, Artvin ilimizden ise alçı ihracatı gerçekleşti” dedi.

Ürün çeşitliliği arttı

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Çin’e yapılan ihracatta ürün çeşitliliğininartmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Kalyoncu, “Rize ilimizdeihracatçılarımızın işlenmiş gıda, çikolata ve şekercilik ürünleri ile Çin pazarında yer almalarını ve daha da ötesi Trabzon ilimizde üretilen elektrikli ısıtıcıların markalı olarak Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilmesini takdire şayan bir başarıdır. Bu yılın altı aylık dönemde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen ihracattaki yüksek oranlı artışta, madencilik ürünleri ve fındık ihracatında rakamların önceki yıllara oranla sürekli artış göstermesinin payı büyük” diye konuştu.

Kalyoncu, bölge ihracatçısının yürütmekte olduğu alternatif pazar çalışmaları kapsamında önümüzdeki dönemde, bölgeden Çin’e yapılacak ihracatın daha da artacağına sözlerine ekledi.