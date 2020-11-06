Doğu Karadeniz'den ABD'ye ihracatta Trabzon başı çekti

TRABZON (AA) - Trabzon, yılın 10 aylık döneminde ABD'ye ihracatta 19 milyon 322 bin 830 dolarla Doğu Karadeniz bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-ekim döneminde ABD'ye 29 milyon 974 bin 675 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Söz konusu ihracat da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 51 arttı.

Bölgeden ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 64'lük kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi.

Kentten bu dönem ABD'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 artarak 19 milyon 322 bin 830 dolara ulaştı.

- Savunma sanayisi sektörü ilk sırada

Bölgeden ABD'ye gerçekleştirilen ihracatta sektör olarak savunma sanayisi ilk sırada yer aldı.

Bu kapsamda da savunma sanayisi sektöründe Trabzon ve Giresun illerinde faaliyet gösteren fabrikalarda üretilen tabancalar ABD'ye ihraç edildi.

Söz konusu sektörde yapılan ihracatta yüzde 333'lük artış sağlandı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör ise fındık ve mamulleri oldu, bölge illeri arasında ABD'ye en fazla fındık ihracatı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Rize'den de ABD'ye siyah çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 arttı.

- "ABD'ye ihracatın daha üst rakamlara ulaşmasından ümitliyiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden ABD'ye yönelik ihracatın her geçen yıl gelişme gösterdiğini belirtti.

Bölgede son teknoloji ile donatılmış fabrikalarda üretilen sanayi ve tarım ürünlerini ABD'ye satma başarısı gösteren ihracatçıların, satış hacmini her geçen gün daha üst rakamlara çıkardığını dile getiren Kalyoncu, savunma sanayisi ürünleri ile işlenmiş fındığın, ihracatın önemli kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Kalyoncu, bunun yanında bölgeden makine, siyah çay ve nargile tütünü ihracatı da yapıldığını aktararak, "Önümüzdeki dönemde Doğu Karadeniz'den ve Trabzon'dan ABD'ye tüm sektörlerde ihracatın daha üst rakamlara ulaşmasından ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



