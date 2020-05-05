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Aktüel

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde sağanak yağış bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:02:14 -
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde sağanak yağış bekleniliyor.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimler öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden orta, yer yer kuvvetlice esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta 5, Gümüşhane’de 7, Trabzon ve Rize’de 14, Artvin’de 11, Giresun’da 13 derece ölçüldü.


Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Trabzon’da 18, Artvin’de 22, Bayburt ve Giresun’da 16, Gümüşhane ve Rize’de 18 derece olması öngörülüyor.

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