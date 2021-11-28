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Yerel Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Yerel

Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesinde fırtına beklendiğni duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 12:17:00 -
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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