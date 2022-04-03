Doğu Ekspresine kaya engeli! Makinistin dikkati faciayı önledi

Kars Tren Garı’ndan sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi ana hat raylarına düşen kayaların yolu kapatması sebebiyle yolculuğuna bir süre ara verdi. Kars’ın Sarıkamış ilçesi Topdağı mevkiinde tren raylarına havaların ısınmasıyla birlikte dağdan kopan kaya düştü. Seyir halindeki Doğu Ekspresi’nin makinistinin dikkatli olması ve son anda treni durdurması olabilecek bir kazanın da önüne geçti.

Rayların üzerine düşen kayadan dolayı tren bir süre beklerken vagonlardan inen yolcular bir süre kayayı rayların üzerinde kaldırmak istedi.

Bunda başarılı olamayan yolcular, makinistin trene bağladığı halatı kayaya takıp çekmesiyle, kaya raylardan kaldırıldı.

Daha sonra vagonlara binen yolcular yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.

Doğu Ekspresi hattına düşen kayadan dolayı tren yaklaşık 1,5 saat rötar yaptı.