Doğu Ekspresi nedir? | Doğu Ekspresi kaç saat sürüyor?
Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresini araştırıyor. Peki Doğu Ekspresi nedir? Doğu Ekspresi kaç saat sürüyor?13 Ocak 2019 Pazar 17:58
Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresini araştırıyor. Peki Doğu Ekspresi nedir? Doğu Ekspresi kaç saat sürüyor?
Doğu Ekspresi nedir?
Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars anahattında sefer yapan ve 1310 km'lik yolu 24.5 saatte (1 gün 30 dakika) tamamlayan TCDD'ye ait ekspres.
Ankara'da başlayan ve Kars'ta biten Doğu Ekspresi, masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor. Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Doğu Ekspresi, Ankara'da başlayıp, Kars'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.
Doğu Ekspresi kaç saat sürüyor?
Tren, Ankara Garı'ndan her gün saat 17:55'de kalkıyor ve ertesi gün saat 18:30'da Kars Garı'na varıyor. Yani toplam yolcuğunuz 24,5 saat sürüyor.
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