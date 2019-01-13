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Doğu Ekspresi güzergah | Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor?

Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresi bilet fiyatlarını ve güzergahlarını araştırıyor. Doğu Ekspresi her gün saat 17.45'te Ankara Garı'ndan hareket ediyor ve 24 saatin sonunda Kars'a ulaşıyor. Peki Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? İşte Doğu Ekspresi güzergahı...

13 Ocak 2019 Pazar 17:51
Doğu Ekspresi güzergah | Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor?

Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresi bilet fiyatlarını ve güzergahlarını araştırıyor. Doğu Ekspresi her gün saat 17.45'te Ankara Garı'ndan hareket ediyor ve 24 saatin sonunda Kars'a ulaşıyor. Peki Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor? İşte Doğu Ekspresi güzergahı...

TCDD tarafından hizmete sunulan Doğu Ekspresi bilet ücretleri 48 lira ile 188 lira arasında değişiyor. Doğu Ekspresi için ilk durak ise Ankara Garı. Ankara Garı'ndan kalkan ilk sefer saati ise 17.55.Kars'a giden Doğu Ekspresi için sadece bir sefer var. Doğu Ekspresi yolculuk saati yaklaşık 24 saat sürüyor ve 24 saatlik Doğu Ekspresi tren yolculuğu Kars Garı'nda sona eriyor. 

Doğu Ekspresi hangi duraklardan geçiyor?

Irmak'tan bindiğiniz trende toplamda elli üç istasyon göreceksiniz:

Kırıkkale, Çerikli, Yerköy, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Boğazköprü, Kayseri, Gömeç, Yenibuçuk, Şarkışla, Hanlı, Bedirli, Kalın, Sivas, Bostankaya, Yenikangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göcentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği, Kemaliye Çaltı, Adatepe, Bağıştaş, İliç, Güllübağ, Yahşiler, Eriç, Kemah, Erzincan, Tanyeri, Demirkapı, Mercan, Çadırkaya, Erbaş, Karasu, Aşkale, Kandilli, Ilıca, Erzurum, Hasankale, Köprüköy, Horasan, Süngütaşı, Karaurgan, Topdağı, Sarıkamış ve Kars.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:51
  1. Kırıkkale
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Kars
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. Ankara
  8. Doğu Ekspresi
  9. Doğu Ekspresi güzergah
  10. Doğu Ekspresi hangi şehirlerden geçiyor?
  11. Doğu Ekspresi durakları

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