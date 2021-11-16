Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi kalkış varış saatleri, güzergahları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğinde turizme katkı amacıyla hayata geçirildiğini ve ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını ifade etti.

Doğu ekspresi ne zaman başlayacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 15 Aralık'ta yeniden yolcularla buluşacağını bildirdi. "Ankara-Kars hattındaki ilk Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba, Kars'tan ise 17 Aralık Cuma günü hareket edecek. Trenler Ankara'dan çarşamba, cuma, Kars'tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Ankara'dan saat 15.55'te, Kars'tan 22.20'de hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin, sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirleniyor. Tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor."

Doğu Ekspresi nerede uğruyor?

Doğu Ekspresi ile nereler geziliyor? Karaismailoğlu, 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkurunun 31 saat 40 dakika, Kars-Ankara parkurunun da 32 saat 37 dakikada tamamlandığını belirterek yolcuların farklı lezzetleri tadarken tarihi ve kültürel değerleri görme imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Turistik Doğu Ekspresi'nin sadece Kars'ın değil, güzergahında bulunan Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için de fırsatlar sunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında, İliç ve Erzurum'da, Erzincan, Divriği ve Sivas'ta 3'er saat durarak grup ve bireysel olarak seyahat eden yolculara turistik yerleri gezme imkanı sağlıyor. Söz konusu istasyonlarda duran tren, yolcularını Karanlık Kanyon, Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ani Arkeolojik Alanı, Divriği Ulu Camisi, Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel mirası keşfe çıkarıyor. Seyahat severler, tarihi zenginliğin yanında gastronomik zenginliğe de şahitlik etme fırsatı yakalıyor."

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) öğrenci ve öğretmenler için bilet fiyatı: 69,50 TL

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda): 78 TL

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda): 60-64 yaş arası 69,50 TL

Doğu Ekspresi Örtülü kuşetli vagon (yataklı oda) 65 yaş ve üstü ile 7-12 yaş arası çocuklar için: 49 TL

Doğu Ekspresi yataklı vagon 480 TL

İki kişilik olduğunda yatak başına: 249,5 TL

Doğu ekspresi normal koltuk (Pulman) tam bilet fiyatı: 58 TL

Doğu ekspresi normal koltuk (Pulman) öğrenci (13-26 yaş) bilet fiyatı: 49,50TL

Doğu ekspresi normal koltuk (Pulman) 60-64 yaş arası bilet fiyatı 49,50 TL

Doğu Ekspresi güzergahları neresi?

Ankara-Kars-Ankara güzergahında Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak konulan ve yapılan seferlerde Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan, Erzincan-İliç, Erzurum, Sivas-Divriği ve Sivas-Bostankaya istasyonlarında uzun süreli durarak yolcularının buralarda keşfe çıkmasına imkan sağlıyor.

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 50 dakika, İliç'te 3 saat 5 dakika ve Erzurum'da 2 saat 40 dakika duran turistik tren, Kars-Ankara yönünde ise Divriği'de 2 saat 50 dakika ve Bostankaya'da 3 saat 15 dakika mola veriyor.