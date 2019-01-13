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Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? | Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2019

Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresini araştırıyor. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2019

13 Ocak 2019 Pazar 18:11
Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? | Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2019

Başkent Ankara'dan Kars'a tren yolu ile seyahat etmek isteyen macera ve gezi tutkunları Doğu Ekspresini araştırıyor. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2019

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ila 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları cep yakmayan, oldukça uygun fiyatlar. Özellikle kısıtlı zamanınız var ve küçük bir kaçamak peşindeyseniz ya da uygun fiyatlı seyahat arıyorsanız Doğu Ekspresi yolculuğu aradığınız şey olabilir.

Pulman vagonlar için tek yön fiyat 46 TL, örtülü kuşetli için 61 TL, yataklı odada iki kişi kalacaksanız kişi başı 96 TL, tek kalacaksanız 116 TL.

Yukarıda bahsettiğimiz fiyatlar tam bilet fiyatları. Yaş ve meslek gruplarına göre indirimli bilet mevcut.

13-26 ve 60-65 yaş arası için %20 indirim var. 7-12 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üştü yolcular için %50 indirim uygulanıyor. 7 yaş altı çocuklar ayrı bir yer istemediğiniz sürece ücretsiz. Öğretmenler, basın kart sahipleri, TCDD personelleri, TSK çalışanları için de %20 indirim var.

Eğer hem gidiş hem dönüş için Doğu Ekspresi’ni kullanacaksanız biletleri aynı anda aldığınız zaman %20 indirim uygulanıyor. 12 kişi ve daha kalabalık gruplar için de %20 indirim.

Bu fiyatlar Ankara Kars ya da Kars Ankara yolculukları için geçerli. Eğer ara duraklardan trene biner ya da ara duraklarda inerseniz bilet fiyatları ucuzluyor.

Detaylı bilgi için BURAYA tıklayınız

 

 

 

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 18:11
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