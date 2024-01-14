Doğu Denizi'nde balistik füze gerilimi

Kuzey Kore, 2024 yılının ilk balistik füzesini bugün fırlattı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore tarafından Doğu Denizi istikametine doğru balistik bir füzenin ateşlendiğinin tespit edildiği belirtilirken, detaylı bilgi paylaşılmadı.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore tarafından muhtemel bir balistik füzenin fırlatıldığının tespit edildiği duyuruldu.

Kuzey Kore, aralık ayında katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18’i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurmuş, geçtiğimiz hafta ise Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini açıklamıştı.

Ayrıca, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz ay yaptığı yıl sonu açıklamasında, Güney Kore ile birleşmenin artık mümkün olmadığını söyleyerek, Seul’ün ülkesine düşman gibi davrandığını ifade etmişti.