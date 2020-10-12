  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Biga Madencilik'ten 111 yeni öğrenci bursu
Aktüel

Doğu Biga Madencilik'ten 111 yeni öğrenci bursu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:28:17 -
Doğu Biga Madencilik'ten 111 yeni öğrenci bursu

İSTANBUL (AA) - Doğu Biga Madencilik, şirketin burs programı kapsamında paydaş köylerde eğitim gören 111 öğrenciye daha karşılıksız burs sağlayacak.

Doğu Biga Madencilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin burs programının başladığı 2012'den bu yana toplamda 712 eğitim bursu sağlandı.

"Bölgeyle sosyal uyum" prensibi çerçevesinde Türk kültürü ve yörenin geleneklerine uyum içerisinde paydaş köylerle dayanışma ruhu sergileyen şirket, burs programı kapsamında ilköğretim-üniversite aralığında eğitim gören 111 öğrenciye daha burs verecek.

Pandemi sürecinde her zamankinden fazla dayanışma sergilenmesi gerektiğinin bilinciyle hareket eden şirket, burs programının yanı sıra bölgedeki okulların tadilatı ve eğitim materyali gibi ihtiyaç duyulan her konuda bölge halkına katkılar sunuyor.

Şirketin 2010 yılından bu yana, paydaş köylerle istişare edilerek sunduğu desteklerden bazıları şunlar:

"Yöre köylere temiz, sürdürülebilir su sağlayacak bir göletin inşası, sağlık konteynırı, eğitim ve öğretim fırsatlarının desteklenmesi, geleneksel köy hayırları, yerel önemli gün ve etkinliklere katkı, yerel spor takımları ve milli atletlere sponsorluk sağlanması, köylerde altyapı ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, ulaşım altyapısının desteklenmesi, geri dönüşüm konteynırlarının köylere yerleştirilmesi, yangın önleme ekipman desteği, hatıra ormanı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama
Gündem

Seçim sonrası Türk düşmanı Akıncı'dan açıklama

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu. İkinci tur..
Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil
Dünya

Putin itiraf etti: Dostluk söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük politikada' dostluk değil, devlet ve halkın çıkarları vardır" dedi.
Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan son dakika Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmenin ardından bölgedeki gelişmelere ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay