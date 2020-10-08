Doğu Anadolu'daki göçerlerin dönüş yolculuğu sürüyor

AĞRI (AA) - İlkbaharda binlerce küçükbaş hayvanla Ağrı'daki yaylalara çıkan göçerlerin, havaların soğumasıyla köylerine dönüş yolculuğu devam ediyor.

İlkbaharda karların erimesi ve havaların ısınmasıyla Iğdır'dan küçükbaş hayvanlarıyla Ağrı'ya gelerek yaylalarda yaklaşık 3 ay konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla bir süre önce köylerine dönmeye başladı.

Yaz aylarında, hayvanlarını serin havada zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda otlatan ve peynir başta olmak üzere çeşitli süt ürünleri elde ederek kışa hazırlık yapan göçerler, dönüş yolculuğunda Çobanbey köyü kırsalına ulaştı.

Hayvanlarıyla gece gündüz demeden dağları aşan, zaman zaman mola vererek hem kendilerinin hem de hayvanların dinlenmesini sağlayan göçerler, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

Küçükbaş hayvanların çekimler sırasında drone sesinden sağa sola kaçıp yan yana gelmeleri ortaya güzel görüntüler çıkardı.

Göçerlerden Erkan Çiko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla Iğdır'a doğru dönüşe geçtiklerini söyledi.

Yolculuklarının 10 gün süreceğini belirten Çiko, "2 çobanız geceleri hava çok soğuk olduğu için battaniye ve keçelerle kendimizi sarıyoruz. Hayvanları gece gündüz demeden otlatarak yürüyoruz. İlk defa Ağrı tarafına geldik. 10 yıldır çobanlık yapıyorum, daha önce sürekli Kars ve Ardahan taraflarına gidiyorduk." dedi.