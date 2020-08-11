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Aktüel

Doğu Anadolu'daki AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:20:03 -
Doğu Anadolu'daki AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Kars, Tunceli ve Iğdır'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum'da, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, gazeteci Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ardından parti binasına geçen Çelik, burada düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu söyledi.

Son dönemlerde bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak birtakım hesaplaşmalar peşinde koştuğuna şahit olduklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen birtakım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz.

Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin sözlerle rencide edemez ve incitemez. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir."

Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da da AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

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