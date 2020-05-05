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Aktüel

Doğu Anadolu’daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:23:30 -
Doğu Anadolu’daki 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan’da 5, Kars ve Ağrı’da 6, Tunceli ve Erzincan’da 9, Iğdır’da 12 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır’da 24, Erzincan’da 19, Tunceli’de 21, Ağrı’da 18, Kars’ta 17, Erzurum’da 14 ve Ardahan’da 16 derece olması öngörülüyor.

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