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Aktüel

Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:11:16 -
Doğu Anadolu'daki 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum'da 32, Kars'ta 30, Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

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