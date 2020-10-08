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Ekonomi Doğu Anadolu'da yağış nedeniyle bal rekoltesi azaldı
Ekonomi

Doğu Anadolu'da yağış nedeniyle bal rekoltesi azaldı

Geçen yıl kuraklık sebebiyle bal veriminin yarı yarıya düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bu yıl da yağışlar rekolteyi olumsuz etkiledi - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş: - "Arıların çiçeklerde oluşan nektarı yağışlar nedeniyle alamaması nedeniyle bal üretiminde bu yıl da düşüş yaşandı"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:55:43 -
Doğu Anadolu'da yağış nedeniyle bal rekoltesi azaldı

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli bal üretim merkezinden Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıl kuraklıktan dolayı yeterince bal üretemeyen arıcılar, bu yıl da yağışlar sebebiyle verim kaybı yaşıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bal rekoltesinin önceki yıllara göre ciddi miktarda azaldığını söyledi.

Üretimi yağışların olumsuz etkilediğini dile getiren Ertaş, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu Bölgesi ve Kars, bu yıl ciddi manada yağış aldı. Tabii ilkbahar döneminde yağışların olması bizleri sevindiriyor ama bu yağışların yaz döneminde de devam etmesi arıları olumsuz etkiledi. Arıların çiçeklerde oluşan nektarı yağışlar nedeniyle alamaması ve büyük bir bölümünün yıkanması nedeniyle bal üretiminde bu yıl da düşüş yaşandı. Bölgede en iyi bal alan bile yüzde 50-60 oranında düşüş yaşadı. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı'da da bu oranda düşüşler oldu."

Kars'ın Selim ilçesinde organik bal üreten Hikmet Yılmaz da geçen yıllara kıyasla bu sene rekoltenin çok düştüğünü ifade etti.

Yılmaz, Karahamza köyünde üretim yaptığını belirterek, "Kovanlardan bal almaya başladık. Balımız organiktir kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Şu anda istenilen düzeyde bal yok. Yaklaşık yüzde 50 oranında düşüş var. Aşırı yağmurlar çiçekteki nektar özünü götürdü. Yağmurlardan sonra arılar oğul vermeye başladı. Bu defa da arı bal biriktirmedi, oğul vermeye kaçtı." dedi.

Arıcı Serhat Aybek de geçen yıl kuraklığın, bu yıl ise yoğun yağışların bal üretimini azalttığını, verimin yarı yarıya düştüğünü dile getirdi.


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