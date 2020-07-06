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Aktüel

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:34:50 -
Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 10, Ağrı'da 13, Erzurum'da 15, Iğdır'da 18, Erzincan'da 19, Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 36, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 29, Erzurum'da 28, Kars'ta 27, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.

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