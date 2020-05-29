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Doğu Anadolu’da sağanak ve fırtına bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:31:33 -
Doğu Anadolu’da sağanak ve fırtına bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına bekleniliyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden akşam saatlerine kadar bölge geneli zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


Meteorolojik uyarı:


Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60km/sa) ve hamleli olarak fırtına (60-80 km/saat ) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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