  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye düştü
Aktüel

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:31:36 -
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye düştü

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklığı, sıfırın altında 6 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde kaydedildi.

Gece il merkezlerindeki en düşük hava sıcaklığı ise Ardahan'da sıfırın altında 3, Kars ve Ağrı'da sıfır, Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 6 derece olarak derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Kars'ta 20, Erzurum ve Ardahan'da 19 derece olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi
Dünya

Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Libya Savunma Bakanlığı ve Libya De..
Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi
Gündem

Polis kalkanına kafa atan HDP'li vekil kuralları çiğnedi

Terör sevici HDP'nin Milletvekili Ayşe Sürücü'nün skandalları saymakla bitmiyor. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çeken Sürücü, daha önce ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay