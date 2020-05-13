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Aktüel

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:32:13 -
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde, öğle saatlerinden akşama kadar aralıklı, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 4, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli'de 9 ve Erzincan'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 30, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Ağrı'da 20, Erzurum'da 19, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

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