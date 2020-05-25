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Aktüel

Doğu Anadolu'da fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:38:08 -
Doğu Anadolu'da fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kuvvetli güneyli rüzgarın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleriyle Van'ın kuzeyinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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