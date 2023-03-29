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Yerel Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat
Yerel

Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

Yeniakit Publisher
2023-03-29 09:18:00 -
Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağmur ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra Erzincan, Erzurum, Tunceli'nin kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, kar yağışı alacak yerlerde ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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