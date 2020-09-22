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Aktüel Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:50:26 -
Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden önce Kars ve Ardahan'da, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars’ta 7, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum’da 11, Iğdır'da 15, Erzincan'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklıklar da Erzincan ve Iğdır’da 28, Ağrı ve Erzurum'da 25, Kars’ta 23, Ardahan'da 22 derece olacak.


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