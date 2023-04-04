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Yerel Doğu Anadolu için fırtına uyarısı!
Yerel

Doğu Anadolu için fırtına uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 17:52:00 -
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, yarın rüzgarın, bölgenin kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)

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