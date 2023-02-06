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Yaşam Doğu Anadolu Fayı nereden geçiyor?
Yaşam

Doğu Anadolu Fayı nereden geçiyor?

Kahramanmaraş'ta 7,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından 50'yi aşkın artçı deprem meydana geldi. Sarsıntı 10 ilde hissedildi. Pek çok ilde binalar yıkıldı, can kayıpları yaşandı. Yaşanan bu acı olayın ardından pek çok kişi 'Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 08:29:00 -
Doğu Anadolu Fayı nereden geçiyor?

7.4'lük deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da hissedildi. Son açıklamaya göre 76 kişi yaşamını yitirdi. Deprem 4.seviye olarak açıklandı. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği ve GSM operatörlerini gereksiz yere meşgul edilmemesi istendi. Peki, Doğu Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fayı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından geçerek Bingöl'e kadar sokulur. Ölü Deniz Çatlağının kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

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