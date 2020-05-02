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Aktüel

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:35:20 -
Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 9, Erzurum ve Ağrı’da 4, Erzincan’da 8, Kars’ta 2, Ardahan’da 5 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır’da 21, Erzincan’da 17, Ağrı ve Ardahan’da 14, Erzurum’da 13, Kars’ta 16 derece olması öngörülüyor.

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