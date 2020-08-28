Doğu Akdeniz’de tansiyon yüksek! Türk jetleri Yunanistan’ın girişimini önledi
Doğu Akdeniz’de Türk jetlerimiz Yunanistan F-16’larının tacizini engelledi.
Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ediyor.
Fransa, Yunanistan’a destek verirken bir açıklamada Almanya’dan geldi. Almanya tüm AB ülkelerine Yunanistan’ın yanında olunması gerektiği çağrısı yaptı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Girit Adası’na Yunanistan’a destek için F-16 savaş uçakları gönderdi.
Yunanistan gelen destekler üzerine Doğu Akdeniz’de küstah bir adım attı.
Girit açıklarında yeni bir olay yaşandı. Türk gemisine yaklaşan Yunanistan F-16’larının Türk F-16’ları tarafından engellendiği bildirildi.
Yunanistan tacizine Türk F-16’larından anında cevap geldi.