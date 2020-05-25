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Aktüel

Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:51:33 -
Doğu Akdeniz'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokaklar boş kaldı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sessizlik hakim oldu.

Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Adana'da sessizlik yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimse bulunmaması nedeniyle yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Merkez Park ve Atatürk Parkı gibi kentin en işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.

- Mersin

Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarları ile Cumhuriyet ve 3 Ocak Atatürk meydanları boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde dışarıya çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Ekiplerin denetimleri sürüyor.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'da Cumhuriyet ve Şehit Ömer Halisemir meydanları ile Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Görevliler dışında kimsenin olmadığı sokaklarda polisler sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sürdürdü.

Osmaniye'de de kentin en işlek yerlerinden Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Atatürk Caddesi ve Devlet Bahçeli Meydanı boş kaldı. Polisler, ana arterler üzerinde oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan sürücü ve yayaların izin belgesini kontrol etti.

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