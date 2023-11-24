Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağışlara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden Pazar günü gece saatlerine kadar Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (İLKHA)