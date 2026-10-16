Doğu Akdeniz’de kablo savaşı!

Ankara ile Atina arasında gerilime neden olan, Yunanistan’ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e bağlaması planlanan elektrik bağlantısı (GSI) projesinde kritik döneme girildi. Yunan basınına göre projenin Fransız yüklenicisi Nexans, Doğu Akdeniz’de deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatmak için ilk adımı atarak, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili birimine başvurdu. Şirket, Yunan karasularındaki çalışmalar için de liman başkanlığından izin istedi.

Projenin çoğunluk hissesinin Fransız Meridiam’a geçmesinin ardından gözler Paris’e çevrildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve yeni bir Ankara-Atina gerilimi yaşanıp yaşanmayacağı, Fransa’nın Ankara’ya diplomatik yoldan önceden bildirimde bulunup bulunmayacağına bağlı.

ATİNA NAVTEX YAYIMLAYACAK

Nexans, Atina’ya başvurusunu 8 Ekim’de yaptı. Fransız bayraklı “Abeille Marengo” gemisinin Girit ile Güney Kıbrıs arasındaki bölgede deniz tabanı araştırmaları yürütmesi planlanıyor. Yunan makamlarının izin sürecini yaklaşık 15 gün içinde tamamlayarak, gerekli NAVTEX ilanını yayımlaması bekleniyor. Ekim ayının son bölümünde başlaması öngörülen çalışmaların 31 Aralık 2026’ya kadar sürmesi planlanıyor. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru da önümüzdeki haftaların projenin geleceği açısından belirleyici olacağını söyledi.

KRİZİ ÖNLEMEK FRANSA’YA BAĞLI

Ankara, kablonun kendi kıta sahanlığından geçtiğini belirttiği bölümünde deniz tabanı çalışmaları yapılabilmesi için önceden yazılı koordinasyon sağlanmasını ve rızasının alınmasını istiyor. Atina ise Türkiye’nin itirazlarını haklı bulmuyor.

Ankara’nın 2020’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı alanıyla örtüşen güzergâh nedeniyle Fransa’nın diplomatik nota vererek Türkiye’yi önceden bilgilendirmesi veya koordinasyon arayışına girmesi önem taşıyor. Paris’in Ankara’nın beklentisi doğrultusunda bir adım atıp atmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Fransa’nın tutumu, projenin geleceğinin yanı sıra Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları tartışmasının seyri açısından da belirleyici olacak. İki yıl önce yine kablo projesi yüzünden Türk-Yunan savaş gemileri, Doğu Akdeniz’de burun buruna gelmişti.