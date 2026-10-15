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İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı bitkisel destek önerisi geldi

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İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı bitkisel destek önerisi geldi

Gıdı sarkmalarına karşı İbrahim Saraçoğlu'ndan dikkat çeken öneri geldi. Saraçoğlu, çene altı bölgesinde meydana gelen esneklik kaybı ve yağ birikimi önlemede at kuyruğunun destek vereceğini söyledi. At kuyruğu işe yarar diyerek açıkladı.

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Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı bitkisel destek önerisi geldi

Kimyacı ve bitki bilimci Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altında oluşan doku gevşemeleri ve gıdı sarkmalarına karşı doğal bir yöntem sundu. Saraçoğlu, silis minerali bakımından zengin at kuyruğu otunun bağ dokusunu güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti. At kuyruğunun işe yarar, yeşil çay iyi geliyor mu? İşte detaylar...

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Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı bitkisel destek önerisi geldi

Prof. Dr. Saraçoğlu, insan vücudundaki toplam proteinin yaklaşık yüzde 30'unun kolajenden oluştuğunu belirtiyor. Bu oranı 'çok ciddi' olarak niteleyen Saraçoğlu, 20'den fazla kolajen çeşidi bulunduğunu da ekliyor. Cildin sarkmaması ve gıdı oluşmaması için kolajen yapısının sağlam kalması gerektiğini vurguluyor.

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Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı bitkisel destek önerisi geldi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altı sarkmalarının temel nedenlerinden birinin bağ dokusundaki zayıflama ve silis minerali eksikliği olduğunu belirtti. Saraçoğlu’nun önerisi net. Gıdı oluştuğunu, bazı bölgelerinde sarkma olduğunu düşünenler yeşil çayı haftada en az üç kez içmeli.

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Foto - İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı bitkisel destek önerisi geldi

AT KUYRUĞU OTU NE İŞE YARIYOR? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altı sarkmalarının temel nedenlerinden birinin bağ dokusundaki zayıflama ve silis minerali eksikliği olduğunu belirtti. Saraçoğlu'na göre, vücutta doğal kolajen üretimini ve doku sıkılığını desteklemede at kuyruğu otu kritik bir işlev görüyor. At kuyruğu otu, doğadaki en zengin organik silis kaynaklarından biridir. Silis minerali; cilt elastikiyetini koruyan, çene ve boyun bölgesindeki gevşemelerin önüne geçmeye yardımcı olan temel bileşendir. Saraçoğlu, bitkinin çay şeklinde demlenerek haftada 2 veya 3 defa tüketilmesini tavsiye ediyor. Düzenli kullanımın, bağ dokularını dirençli kılarak gıdı bölgesindeki sarkma eğilimini yavaşlatabileceğini ifade ediyor.

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