Ukrayna'da Patriot krizi

Beyaz Saray son günlerde Rus dizeli ithal etmek için çok eleştirilen bir anlaşma yaptı ve Ukrayna'ya Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılarını durdurması için baskıyı artırdı.

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı anlaşma nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini söyledi.

Ukrayna lideri o zamandan beri Rus rafinerilerini vurmaya devam edeceklerini duyurdu.

Zelenski aylardır acil çağrı yapıyor

Zelenski aylardır, balistik füzeleri düşürebilen az sayıdaki savunma silahından biri olan ABD yapımı Patriot füzelerinin Ukrayna'da tükenmek üzere olduğu konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Ancak diğer ülkelerin kendi stoklarını tüketmesi veya İran'daki savaşın ortasında kendi savunma sistemlerini güçlendirmeye çalışması nedeniyle söz konusu füzeler hem pahalı hem de küresel çapta yetersiz kalıyor.

Kaynak, son saldırıdaki balistik füzelerin neredeyse tamamının füzelerin eksikliği nedeniyle engellenemediğini aktardı.

Rus balistik füzeleri çarşamba sabahına karşı düzenlenen saldırı sırasında Kiev'deki üç elektrik santralini vurdu ve Harkov'daki enerji altyapısını hedef aldı. O gün Kiev'de dört kişi hayatını kaybetti ve 25 kişi yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri daha önce bu saldırıya karşı savunma yaparken dört Rus balistik füzesini engellediğini açıklamıştı. Bu durum hava kuvvetlerinin elindeki son birkaç Patriot'u kullandığını gösteriyor.

Bunun Ukrayna'nın Patriot füzelerini tamamen tükettiği ilk sefer olmadığı düşünülüyor. Zelenski daha fazla stok elde etmek için verdiği sürekli mücadeleyi kamuoyu önünde sıklıkla dile getiriyordu.

Ağustos ayının ortalarında bir Amerikan medya kuruluşu, Ukrayna topraklarındaki bir Patriot sistemine erişim izni verilen ilk yayın organı oldu. O dönemde Ukraynalı yetkililer ülkenin füzelerinin neredeyse tükendiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan gerilim

Zelenski ağustos ayında yaptığı açıklamada, günlerini müttefikleriyle milyonlarca telefon görüşmesi yaparak ve daha fazla Patriot için anlaşmalar yapmaya çalışarak geçirdiğini söyledi. O dönemde Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu füzelerin sadece onda birine sahip olduğunu belirtti.

Bir ay sonra Ukrayna Devlet Başkanı daha umutlu bir açıklama yaparak ülkenin ABD'den Patriot füzeleri üretmek için bir lisans alacağını öne sürdü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump nihayetinde bunu kabul edip etmediğini söylemekten kaçındı ve lisans hiçbir zaman verilmedi.

Moskova Ukrayna'nın enerji altyapısını vurmaya devam ederken Washington'un Kiev'den Rus yakıt tesislerine yönelik saldırılarını durdurmasını istemesi üzerine Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim son günlerde daha da arttı.

Zelenski basına verdiği röportajda, Rusya'ya yönelik enerji saldırılarını durdurmayı ancak kendisine asgari düzeyde de olsa daha fazla Patriot verilmesi halinde kabul edebileceğini söyledi. Zelenski ayrıca, daha fazla hava savunması istediğinde ABD'nin yanıtının Starlink'in hizmetini zayıflatmak olduğunu ekledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada bir kez daha füze isteyen Zelenski, Amerikan başkanının saldırgana baskı yoluyla barışı yakınlaştırmak için gerekli tüm etkili araçlara sahip olduğunu belirtti. Zelenski, Ukrayna için ek Patriot füze paketleri istediklerini ifade etti.

ABD'deki ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının yakıt fiyatlarındaki artışlarda daha önemli bir rol oynamasına rağmen, küresel dizel fiyatlarındaki artışın faturasını giderek artan bir şekilde Ukrayna-Rusya savaşına kesti.

İki Avrupalı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu hafta başlarında Ukrayna'yı ve Avrupa'daki müttefiklerini uyardığını aktardı. Uyarıya göre Kiev'in Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarını durdurmaması halinde ABD silahlarının Avrupa tarafından satın alınması ve Ukrayna için istihbarat paylaşımı askıya alınabilir. Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan gelen uyarılar hafta sonu yetkililere iletildi.

ABD Başkanı Donald Trump o zamandan beri ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmadığı konusunda ısrar etti.

Eğer yönetim Avrupa silah alımlarını askıya almaya karar verirse, bu durum balistik füzelere karşı savunma için kullanılan Patriot füzelerinin gelecekteki sevkiyatlarını tehdit edebilir.

Starshield tam olarak normale dönmedi

Ukrayna bu hafta aynı zamanda istihbarat paylaşımındaki kesintiler ve Elon Musk'ın Starlink'inin Starshield adlı askeri sınıf versiyonundaki kısıtlamalarla mücadele ediyor. Bu nedenle füzelerin tükenmesi ülkeyi rahatsız eden tek sorun olmaktan çok uzak.

Ukraynalı yetkililer bu hafta askeri operasyonları, lojistiği ve jet motorlu insansız hava aracı saldırılarının engellenmesini sekteye uğratan Starshield'in yavaşlatılmasına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Perşembe gününe kadar Starshield operasyonları kısmen normale döndü ancak Ukraynalı yetkililer yüksek hızlı askeri mühimmatlar için hala bazı sorunlar olduğunu belirtti.

SpaceX CEO'su Musk, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Starshield sistemlerinin ABD hükümetine ait olduğunu ve onun tarafından kontrol edildiğini belirterek hızına veya kullanımına yönelik her türlü sınırın ABD ordusuna ve başkanına bağlı olduğunu kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak perşembe günü yaptığı açıklamada, şu an itibarıyla Starshield operasyonlarının yeniden başladığını ve devam ettiğini söyledi. Kaynak, bakanlığın dünkü kısıtlamaların tüm nedenlerini ve koşullarını belirlemek için ilgili tüm taraflarla görüştüğünü sözlerine ekledi.

Bu arada Zelenski bazı kısıtlamaların hala yürürlükte olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı perşembe sabahı yaptığı açıklamada, savunma yeteneklerinin hızının yapay olarak kısıtlandığı bir dönemde Rusya'nın gece yarısından bu yana 850'den fazla saldırı uçağı fırlattığını söyledi.

Ukrayna'nın Washington'daki diplomatı Denys Sienik de Starshield hızlarının iyileştiğini ancak tam olarak normale dönmediğini doğruladı. Sienik her şeyin önceki seviyeye dönmesini umduklarını ifade etti.

Başka bir Ukraynalı yetkili ise Kiev'in SpaceX veya Pentagon'dan herhangi bir yanıt almadığını aktardı.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Ukraynalı bir insansız hava aracı komutanı, birliğinin çarşamba günü Starlink operasyonlarında kısıtlamalar yaşadığını ve bunun bazı saldırı uçaklarının hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

Komutan, birliğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü herhangi bir saldırı düzenlemediğini ancak diğer birliklerin normal şekilde çalıştığını sözlerine ekledi.