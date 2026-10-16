Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

Türkiye’de eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı belli oldu. TÜİK verilerine göre 64 bin 361 otomobilin trafik kaydı gerçekleştirilirken Renault yüzde 16,1 ile ilk sırayı aldı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ise yüzde 9,8’lik payla ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti. Türkiye otomobil pazarında eylül ayının öne çıkan markaları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Markaların toplam kayıtlar içerisindeki paylarına bakıldığında listenin zirvesinde Renault yer alırken, Togg'un ikinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti.