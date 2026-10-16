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Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

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Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

Türkiye’de eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin marka dağılımı belli oldu. TÜİK verilerine göre 64 bin 361 otomobilin trafik kaydı gerçekleştirilirken Renault yüzde 16,1 ile ilk sırayı aldı. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ise yüzde 9,8’lik payla ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti. Türkiye otomobil pazarında eylül ayının öne çıkan markaları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Markaların toplam kayıtlar içerisindeki paylarına bakıldığında listenin zirvesinde Renault yer alırken, Togg'un ikinci sıraya yerleşmesi dikkat çekti.

#1
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

RENAULT İLK SIRADA Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,1'ini Renault modelleri oluşturdu. Böylece Fransız üretici, açıklanan marka dağılımında ilk sıraya yerleşti. Renault'nun hemen arkasından ise Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg geldi.

#2
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

TOGG İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ Togg, eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller içerisinde yüzde 9,8'lik pay elde ederek listenin ikinci sırasında yer aldı. Togg'un ulaştığı oran, yerli otomobilin Türkiye pazarındaki ağırlığını göstermesi bakımından dikkat çekti. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 8,6'lık payla Hyundai bulunuyor.

#3
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 8,6'lık payla Hyundai bulunuyor.

#4
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

VOLKSWAGEN VE TOYOTA İLK 5'TE Eylül ayı verilerine göre Volkswagen yüzde 7,1'lik oranla dördüncü sırada yer alırken Toyota yüzde 6,8'lik payla beşinci oldu. Mercedes-Benz yüzde 5,3 ile altıncı, Skoda yüzde 5 ile yedinci sırada kendisine yer buldu. Kia'nın payı yüzde 4,5 olarak açıklanırken Peugeot ise yüzde 3,7'lik oranla sıralamada yer aldı.

#5
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

İŞTE EYLÜL AYININ ÖNE ÇIKAN OTOMOBİL MARKALARI TÜİK verilerine göre eylül ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller içerisindeki marka payları şöyle: 1. Renault: Yüzde 16,1 2. Togg: Yüzde 9,8 3. Hyundai: Yüzde 8,6 4. Volkswagen: Yüzde 7,1 5. Toyota: Yüzde 6,8 6. Mercedes-Benz: Yüzde 5,3 7. Skoda: Yüzde 5 8. Kia: Yüzde 4,5 9. Peugeot: Yüzde 3,7

#6
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

Mevcut verilerde 9 markanın oranı bulunuyor. Bu nedenle 20 markalık tam sıralama için kalan markalara ilişkin verilerin de görülmesi gerekiyor.

#7
Foto - Türkiye’nin otomobil tercihi belli oldu! Togg zirve yarışında: İşte en çok tercih edilen markalar

TÜİK'in eylül verilerine göre Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan 64 bin 361 otomobilin marka dağılımı belli oldu. Renault yüzde 16,1 ile birinci olurken Togg yüzde 9,8 ile ikinci sıraya yerleşti.

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