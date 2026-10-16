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Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

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Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Japonya'da kırsal bölgelerdeki nüfus azalması nedeniyle yerel yönetimlerin "Akiya" adıyla 1 dolar yani yaklaşık 49 TL gibi sembolik fiyatlarla satışa çıkardığı milyonlarca sahipsiz konut beklenen ilgiyi görmedi. Onlarca yıldır bakımsız kalan ahşap evlerin çatı, elektrik ve su tesisatlarının tamamen kullanılamaz halde olması ve Japonya'nın katı deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesinin sıfırdan ev inşa etmekten daha pahalıya mal olduğu ortaya çıktı. Yeni mülk sahiplerinin sırtına yüklenen devasa yıkım bedelleri, emlak vergileri ve zorunlu tadilat masrafları yatırımcıları projeden caydırdı.

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Foto - Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Japonya'nın kırsal bölgelerinde hızla azalan nüfus ve metropollere göç nedeniyle terk edilen milyonlarca konut, yerel yönetimler tarafından 1 dolar (49 TL) gibi sembolik fiyatlarla satış listesine konuldu. Sözcü'nün haberine göre, hayalet mahallelerin oluşmasını engellemek amacıyla başlatılan bu proje, beklenen ilgiyi görmedi. Neredeyse bedavaya satılan bu geleneksel ahşap evlerin alıcı bulamamasının en büyük nedeni aşırı yüksek tadilat ve bakım masrafları. Onlarca yıldır bakımsız kalan evlerin çatı, elektrik ve su tesisatları tamamen kullanılamaz halde.

#2
Foto - Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Binaların Japonya'daki sıkı deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, çoğu zaman yeni bir ev inşa etme maliyetini aşıyor. Mülkü devralan kişilerin üzerine yıkım bedelleri, emlak vergileri ve zorunlu ikamet şartları da yükleniyor.

#3
Foto - Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Taşradaki belediyeler, sahipsiz kalan binaları "Akiya Bankası" adı verilen veri tabanlarında topluyor. Miras vergisi ve bakım masrafından kaçınan mülk sahipleri evlerini bu sisteme bağışlıyor.

#4
Foto - Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Belediyeler hem yerli hem de yabancı alıcılara ilan çıksa da sözleşme aşamasına gelen yatırımcılar yüksek maliyetleri görünce projeden vazgeçiyor.

#5
Foto - Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Hızla yaşlanan nüfus nedeniyle Japonya genelinde sahipsiz konut stoku her geçen gün büyüyor. Mirasçıların ailelerinden kalan evleri reddetmesi kırsalda güvenlik ve yangın risklerini artırırken, 49 TL'lik sembolik satışlar dahi konut krizini çözmeye yetmiyor.

#6
Foto - Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

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