Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?

Japonya'nın kırsal bölgelerinde hızla azalan nüfus ve metropollere göç nedeniyle terk edilen milyonlarca konut, yerel yönetimler tarafından 1 dolar (49 TL) gibi sembolik fiyatlarla satış listesine konuldu. Sözcü'nün haberine göre, hayalet mahallelerin oluşmasını engellemek amacıyla başlatılan bu proje, beklenen ilgiyi görmedi. Neredeyse bedavaya satılan bu geleneksel ahşap evlerin alıcı bulamamasının en büyük nedeni aşırı yüksek tadilat ve bakım masrafları. Onlarca yıldır bakımsız kalan evlerin çatı, elektrik ve su tesisatları tamamen kullanılamaz halde.