Çılgın proje fiyaskoyla sonuçlandı! 49 liraya satılan evleri neden kimse almıyor?
Japonya'da kırsal bölgelerdeki nüfus azalması nedeniyle yerel yönetimlerin "Akiya" adıyla 1 dolar yani yaklaşık 49 TL gibi sembolik fiyatlarla satışa çıkardığı milyonlarca sahipsiz konut beklenen ilgiyi görmedi. Onlarca yıldır bakımsız kalan ahşap evlerin çatı, elektrik ve su tesisatlarının tamamen kullanılamaz halde olması ve Japonya'nın katı deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesinin sıfırdan ev inşa etmekten daha pahalıya mal olduğu ortaya çıktı. Yeni mülk sahiplerinin sırtına yüklenen devasa yıkım bedelleri, emlak vergileri ve zorunlu tadilat masrafları yatırımcıları projeden caydırdı.