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Gündem Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitimden ilk görüntüler geldi!
Gündem

Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitimden ilk görüntüler geldi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ''Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.'' denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:58:00 -
Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitimden ilk görüntüler geldi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerin şu açıklamada bulundu:

Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.

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