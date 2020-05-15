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Doğu Akdeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:22:52 -
Doğu Akdeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun aradan sonra dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı.

Adana'da sıcak hava nedeniyle, sokağa çıkan gençlerin bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Gençlerden bazıları bisiklet sürdü, bazıları da patenle kaydı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, parklarda gençlere maske dağıtarak, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, bazı gençleri de polis motosikletlerine bindirerek parkta tur attırdı.

Gençlerden 19 yaşındaki Mustafa Kaya, gazetecilere, kısıtlama getirilmesinden bu yana sokağa çıkmadığını belirterek, "Dışarı çıkmayı özledim. Arkadaşlarımızla sohbet etmek için dışarı çıktık. Polislerle sohbet ettik. Sağ olsunlar bizi motosikletle gezdirdiler. Daha önce motosiklete binmemiştim." diye konuştu.

Beyza Karaman da motosikletle yolculuk yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

- Mersin

Mersin'de cadde ve sokaklarda maske takarak önlem alan gençler, güneşli günün tadını çıkardı.

Bazı gençler aile yakınları ve arkadaş gruplarıyla alışveriş merkezlerinde vakit geçirdi.

Parklarda serinleyen gençler de arkadaşlarıyla sohbet edip, bisiklet sürdü.

- Osmaniye ve Hatay

Osmaniye'de sokağa çıkan gençler, parklarda sosyal mesafeyi koruyarak sohbet etti.

Şehrin işlek caddelerinde gruplar halinde yürüyen gençler, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de gençler sahil yolunda yürüyüş yapıp, parklarda sosyal mesafeyi koruyarak hasret giderdi.


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