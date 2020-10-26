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Aktüel Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi
Aktüel

Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi

Son yıllardaki en yüksek oranda yağışların yaşandığı bölgedeki göllerde sık sık taşkınları meydana geliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 08:48:30 -
Doğu Afrika'da sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon kişiyi olumsuz etkiledi

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika'da, hazirandan bu yana şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sel ve toprak kaymaları 3,6 milyon insanın hayatını olumsuz etkiledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, özellikle Güney Sudan, Kenya ve Uganda'nın sellerden etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, "Göllerdeki su seviyesinin artması ve taşkınlar binlerce kişiyi etkiliyor. Sadece Güney Sudan'da 850 bin kişi sellerden etkilendi ve 400 bin kişi de göç etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik kriz ve çatışmalardan olumsuz etkilenen milyonlarca kişi son yıllardaki en yüksek oranda yağışların düşmesiyle şimdi de sellerle mücadele ediyor.

BM'ye göre Etiyopya'da 1,1 milyon kişi seller nedeniyle olumsuz etkilenirken, 313 bin kişi de göç etti.

Seller nedeniyle birçok okul ve hastane de kullanılamaz hale geldi.

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