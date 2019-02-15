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Doğtaş Kelebek Mobilya Başkanı Doğan: “Ülkemize ve markalarımıza güvendiğimiz için sermaye artışı yaptık’’

Doğtaş Kelebek Mobilya, 209.

15 Şubat 2019 Cuma 12:18
Doğtaş Kelebek Mobilya Başkanı Doğan: “Ülkemize ve markalarımıza güvendiğimiz için sermaye artışı yaptık’’

Doğtaş Kelebek Mobilya, 209.069.767 TL değerindeki mevcut sermayesini 60.000.000 TL artırarak 269.069.767 TL’ye çıkarma kararı aldı. Şirket sermayesini güçlendirmek için aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu.


350 mağazasıyla Türkiye’de mobilya sektörüne yön veren Doğanlar Yatırım Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, sermaye artırımıyla ilgili yaptığı açıklamada “Doğtaş ve Kelebek mobilya olarak sermayemizi güçlendirmek istiyorduk. Özellikle bu dönemde Doğanlar ailesi olarak, sektördeki fırsatları da görerek, küçük yatırımcılarımızı mağdur etmeden, bedelli hisse satışı yerine, imtiyazlı hisse alımını tercih ettik. Şirketten hisse alımını Doğanlar ailesi olarak yaptık. Bu karar, Doğtaş Kelebek bünyesindeki markaların gücüne ve Türkiye ekonomisine duyduğumuz güveni teyit etmektedir’’ ifadelerine yer verdi.


Sermaye artırımının şirketin bir dünya markası olma yolundaki avantajını daha da güçlendireceğini belirten Davut Doğan, ‘’Sermaye artırımıyla Doğtaş Kelebek’in halihazırda kuvvetli olan finansal yapısını daha da kuvvetlendirmek, gelecek dönemde büyümenin sürdürülebilir kararlıkla devamlılığını sağlamak en büyük hedefimiz” diye konuştu.


Hedeflerini, 2019’da yüzde 30 ortalama büyüme ve sıfır gider artışı olarak planladıklarını belirten Davut Doğan, “2018 bizim için kayıp bir yıl oldu. Sektörümüzdeki gibi maalesef 2018’de büyüme sağlayamadık. Ancak, 2019 bizim için önemli bir yıl olacak. Şirketimizde hem organizasyonda yeniden yapılanmaya gittik, hem de yüksek faizli ve kısa vadeli kredilerimizi, uzun vadeli Eximbank kredilerine çevirerek, maliyet azaltması gerçekleştirdik. İhracatta ise atılım bekliyoruz. 2019 bizim için yeni bir atılım yılı olacak’’ dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:18
  1. doğa

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