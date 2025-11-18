Doğrudur: “Hayır yapmak suç değildir”. Peki yaptığınız hayır mı, hırsızlık mı?

“Boğazlarından 1 kuruş haram para geçmediği”ni öne sürenler, bakın milyon milyon dolarları nasıl iç etmişler...

“İddianame boş” diyorlar…

“İddianame hikayeden ibaret” diyorlar...

Dün de kreş üzerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklamalarda bulunmuş:

“Bu iddianamede hayır yapmak suç sayılmış. Bu iddianamede vatandaşın bağış yapması, hayır yapması suç sayılmış. Mesela market kartı dağıtmak suç sayılmış. Gıda paketi bağışı almak suç sayılmış.”

Kimsenin “hayır yapma”yı suç saydığı yok. “Market kartı dağıtma”yı suç saydığı yok..

Ama “hayır” adı altında, bir taş ile iki kuş vurmaya kalkarsanız, ikinci kuşun hesabını sizden soran biri çıkar..

Yine Cumhuriyet gazetesinde, hem de isminin önünde Doç. Dr. unvanı bulunan Deniz Tansi de “Siyaset yapmak suç değildir” beyanatı vermiş...

Prensip olarak şunu söyleyeyim: AK Partili belediyelerde yaşandığında tolere ettiğim uygulamaları, CHP belediyelerinde farklı yorumlayacak değilim...

Bir ilçede, bir ilde, büyük bir ihale alan, kendisine büyük bir para kazandıran faaliyete başlayan şirketler/şahıslar, belediye hizmetlerine katılmak isterlerse (şahısların cebine gitmemek şartıyla) bunu rüşvet olarak görmek yanlıştır...

AK Parti için de bu böyle kabul edilmelidir. CHP için de...

Isparta Belediye Başkanlığı’na, İBB soruşturmasında itirafçı olan İhsan Aktaş, makam aracı bağışı yapması sebebiyle yorumum şu olmuştu: “Belediyenin envanterine geçirilmiş. Şahsın özel mal varlığına eklenmemiş.” Dolayısıyla, o araç bağışının rüşvet olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştim.

Bunu bir gazeteci-hukukçu olarak söylüyorum..

Aynısını CHP yaptığında da tespitim değişmez...

