Doğru Partisi kuruluyor! İşte partinin genel başkanı

Türk siyasi hayatına yeni bir parti daha katılıyor. Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeni Birlik Partisi’nin ardından Doğru Parti kuruluyor.

Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünde kurulan ‘Çoban Ateşi Hareketi’ bugün itibariyle partileşiyor.

İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verecek olan Doğru Parti’nin kuruluş üyeleri bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu

Rıfat Serdaroğlu, Tansu Çiller döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı. Serdaroğlu ayrıca ANAP’tan da milletvekili seçilmişti.

‘Partide her kesim var’

Partin kurucular listesinde bulunan gaeteci Meriç Köybaşı, geçtiğimiz günlerde Doğru Parti’ye ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Partimizde ak saçlı da var. X,Y,Z kuşağı da var” demişti.