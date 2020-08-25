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Siyaset Doğru Partisi kuruluyor! İşte partinin genel başkanı
Siyaset

Doğru Partisi kuruluyor! İşte partinin genel başkanı

Eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun kuracağı partinin ismi belli oldu. Serdaroğlu ve ekibi partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:32:00 - 2020-08-25 11:58:29
Doğru Partisi kuruluyor! İşte partinin genel başkanı

Türk siyasi hayatına yeni bir parti daha katılıyor. Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Yeni Birlik Partisi’nin ardından Doğru Parti kuruluyor.

Eski Sağlık Bakanı Rıfat Serdaroğlu’nun öncülüğünde kurulan ‘Çoban Ateşi Hareketi’ bugün itibariyle partileşiyor.

İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini verecek olan Doğru Parti’nin kuruluş üyeleri bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu

Rıfat Serdaroğlu, Tansu Çiller döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştı. Serdaroğlu ayrıca ANAP’tan da milletvekili seçilmişti.

‘Partide her kesim var’

Partin kurucular listesinde bulunan gaeteci Meriç Köybaşı, geçtiğimiz günlerde Doğru Parti’ye ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Partimizde ak saçlı da var. X,Y,Z kuşağı da var” demişti.

Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç yaşanda? Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor?
Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç yaşanda? Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor?

Gündem

Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç yaşanda? Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor?

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Oh iyiki kuruldun yahu partisizlikten ölmek üzereydik vallahi ilaç gibi geldi!!!!.
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ben

başbakan rııııııfat. başbakan rııııııfat.başbakan rııııııfat.
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