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Ekonomi Dogecoin ne kadar düştü? Dogecoin ne kadar? Dogecoin ne kadar oldu?
Ekonomi

Dogecoin ne kadar düştü? Dogecoin ne kadar? Dogecoin ne kadar oldu?

Elon Musk’ın bir Tweet atıp uçurduğu Dogecoin adeta dibi gördü. Dogecoin yatırımcısı kripto para Dogecoin ne kadar? Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin düştü mü? Dogecoin ne kadar düştü? sorularını son 24 saatçinde bir hayli sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 10:34:00 - 2021-06-22 10:35:44
Dogecoin ne kadar düştü? Dogecoin ne kadar? Dogecoin ne kadar oldu?

Özellikle Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın sosyal medyadan verdiği desteklerle değer üstüne değer kazanan Dogecoin bu kez çakıldı. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kaybetti

Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kaybederek 0.19 dolara geriledi. 6 hafta önce zirveden Dogecoin alanlar bugüne kadar yüzde 74'lük kayıp yaşadı. Son düşüşe rağmen Dogecoin 2021 genelinde yüzde 3700 değerlendi.

2013 yılında bir şaka olarak yaratılan ve Elon Musk tarafından da desteklenen Dogecoin'de bugün büyük bir düşüş yaşandı. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 değer kaybederek 0.19 dolara geriledi.

Yaşanan düşüşte Çin'in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlamaları etkili oldu. Yani Dogecoin'e özel bir haber akışı yaşanmadı. Ancak Dogecoin'in 2021 genelindeki yükselişi göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcısının piyasada genel bir düşüş yaşanırken kârını alıp çıkması da şaşırtmadı. Dogecoin 2021 yılına 0.005 dolardan başlamıştı. Öte yandan Bitcoin de son 24 saatte yüzde 5 değer kaybederek 32.500 dolara geriledi. 

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