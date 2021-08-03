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Medya Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Hülya Duyar'dan kötü haber!
Medya

Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Hülya Duyar'dan kötü haber!

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan oyuncu Hülya Duyar'ın beynin tümör tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 16:09:00 -
Doğduğun Ev Kaderindir oyuncusu Hülya Duyar'dan kötü haber!

Oyuncu Hülya Duyar, reklam filmi çekerken fenalaştı. Daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçiren oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildiği öğrenildi.

 

Hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi.

Oyuncu için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı.

 

Bugün hastaneye yatacağı öğrenilen ve çarşamba günü ameliyat olması beklenen Hülya Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hülya Duyar, “Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.

 

51 yaşındaki oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.

 

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