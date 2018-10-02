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Doğayı kirletiyoruz

Sokaklardan ormanlara, ırmaklardan denizlere kirletilmedik yer kalmadı.

02 Ekim 2018 Salı 17:46
Doğayı kirletiyoruz

Kullanılıyor, sağa sola atıveriliyor. Sokaklardan ormanlara, ırmaklardan denizlere kirletilmedik yer kalmadı. Üstelik bunların doğada kaybolması yıllar yıllar alıyor.

Sigara filtresi 2 yıl

İşte kola ve bira kutuları 10 yıl

Pet şişeler 100 yıl

Çiğneyip tükürülen sakız 5 yıl

Deterjanlar daha da kötü!

Piyasada satılan bulaşık deterjanlarının çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor bulunur. Yanlışlıkla yutulursa çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Çok iyi durulanmak bile yetmiyor bazen. Düşük düzeyde klor gazları tehlikesiz kabul edilse de bulaşık yıkama süreci boyunca, küçük miktarlarda dışarı verilen klorun etkisiyle oluşan solunum zorluğu, göz yanması, yorgunluk, baş ağrısına yol açıyor. Siz acaba neden oldu diye kendi kendinize sorar durur cevap bulamazsınız. Bunun yanında klor, kanalizasyona karıştığında organiklerle birleşerek son derece tehlikeli bir kimyasal madde olarak bilinen trihalometanı meydana getirir. Doğayı kasıp kavurur.

Bunların yerine bulaşık makinasında eşit miktarlarda boraks ve çamaşır sodası kullanabilirsiniz. Ağır lekeler için soda miktarını artırınız.

● Parlatıcı haznesine biraz beyaz sirke (elma sirkesi) ekleyerek bulaşık makinesinin içini temiz tutabilirsiniz.

Elde bulaşık yıkarken;

● Formulünde klor olmayan fosfor ve fosfatsız sıvı deterjanları kullanın ya da bir kalıp saf sabunu tavaya rendeleyerek üzerini örtecek kadar su ekleyin ve hafif ateşte eriyinceye kadar pişirin. Uygun bir kaba döküp, sıvı deterjanları kullandığınız gibi kullanın.

● Sıvı sabun veya arapsabunlu suya sirke katarak, bulaşıkta kullanabilirsiniz.

● Yanmış tencere/tavalarınızı tuzlu veya içinde patetes kabukları olan suda bir gece beklettikten sonra, kaynatıp temizleyebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 17:46
  1. doğa
  2. çevre temizliği

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