  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Doğaya gelişi güzel atılan evsel atıklar toplanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediyesi ekipleri, belde halkı tarafından doğaya gelişi güzel atılan evsel atıkların temizliğini gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:59:41 -
Doğaya gelişi güzel atılan evsel atıklar toplanıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belediyesi ekipleri, belde halkı tarafından doğaya gelişi güzel atılan evsel atıkların temizliğini gerçekleştirdi.


Belediye Başkanı Selim Tuna, “Beldemizin farklı noktalarına atılan çöplerin temizliğini gerçekleştirdik. Gönül ister ki atılmasın, ama atılıyor. Bu tür çöp atılan yerleri bizlere bildirirseniz temizliğini hemen yaparız. Bizleri bilgilerden vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.“ dedi.


Vatandaşlar da Belediye Başkanı Selim Tuna’ya doğaya sahip çıktığı için teşekkür ederken doğaya gelişi güzel atılan evsel atıkları atan kişilere de tepki gösterdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı