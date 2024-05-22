Doğaya bırakılan akbabadan özgürlük pozu

Kars’ta doğada güçten düşmüş ve yaralanmış hayvanlar Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlıklarına kavuşuyor. Başta DKMP 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı iller olmak üzere çevre illerden gelen yaban hayvanları Kars’ta sağlıklarına kavuşuyor.

Son olarak sağlıklarını kavuşan bozkır kartalı ve kara akbaba, Vali Ziya Polat’ın da katılımıyla yeniden doğal ortamlarına kavuştu. Kafeslerinden çıkarılan kartal ve akbaba, gökyüzüne kanat çırptı.

Yaban hayvanlarını korumak için seferber olduklarını ifade eden Vali Ziya Polat, "Rehabilitasyon Merkezindeki görevlilerin emeklerinin karşılığını görüyoruz. Hep söylüyoruz, canlar bize emanet, 6 ay önce doğada yaralı bulunan kartal ve akbabanın tedavileri yapıldı. Yaban hayatlarına geri gönderdik. Tüm canlılar insana emanet, biz bu canlıları sevmek zorundayız" dedi.

Öte yandan Kars’ta Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gelen yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından iyileşen doğaya dönebilecek hale gelen yaban hayvanları tekrar alındıkları ortamda uygun habitatlarda doğaya salınıyor. Doğaya dönemeyecek durumda olanlar hayvanlar ise hayvanat bahçelerine naklediliyor.