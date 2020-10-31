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Gündem Doğanlar Apartmanı nerede? | Doğanlar Apartmanı kaç kişi kurtarıldı?
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Doğanlar Apartmanı nerede? | Doğanlar Apartmanı kaç kişi kurtarıldı?

Seher Perinçek kimdir? |İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu depremler pek çok bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de Doğanlar Apartmanı oldu? | Peki, Doğanlar Apartmanı nerede? | Seher Perinçek ve çocukları kurtarıldı mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:59:00 -
Doğanlar Apartmanı nerede? | Doğanlar Apartmanı kaç kişi kurtarıldı?

Seher Perinçek kimdir? | İzmir’de 30 Ekim Cuma günü 14.51’de 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İzmir’de yıkılan binalardan biri de Doğanlar Apartmanı oldu. Peki, Doğanlar Apartmanı nerede Doğanlar apartmanında kurtulan oldu mu?

Doğanlar Apartmanı nerede? | Doğanlar Apartmanı kaç kişi kurtarıldı?

İzmir Bayraklı’da bulunan Doğanlar Apartmanı depremde yerle bir oldu. Doğanlar Apartmanı'nda şimdiye kadar 10 kişi sağ kurtarıldı. Ne yazık ki söz konusu apartmanda şimdiye kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Umutlandıran haberlerden biri ise binanın 2 katında depreme yakalanan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan geldi. Görevliler Seher Perinçek ve çocuklarından ses aldı. Ayrıca enkaz altında 20 kişiyi daha arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Seher Perinçek kimdir?

Doğanlar Apartmanı enkazında çocuklarıyla birlikte kurtarılmayı bekleyen Seher Perinçek, Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi. Doç.Dr. Seher Perinçek’ın yanında 11 yaşlarında ikizleri, 7 ve 3 yaşındaki çocuklarının bulunduğu ve depreme evlerinin salonlarında yakalandıkları öğrenildi.

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