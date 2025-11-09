  • İSTANBUL
Yerel Doğanın kayıp göçmeni Bayburt’ta ortaya çıktı!
Doğanın kayıp göçmeni Bayburt’ta ortaya çıktı!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Mısır Akbabası, Bayburt’un Aydıntepe yolu güzergahında yiyecek ararken kameraya yansıdı.

Bayburt semalarında ender rastlanan bir misafir görüldü. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından “türü tehlike altında” olarak sınıflandırılan Mısır Akbabası, Aydıntepe yolu üzerinde yiyecek ararken objektiflere takıldı.

Dünya Kuşları Koruma Birliği’ne göre Türkiye, bu nadir türün dünya popülasyonunun yaklaşık yarısını barındırıyor. Bazı kaynaklara göre Mısır Akbabası’nın en sık görüldüğü yer Ankara’nın Beypazarı ilçesi olarak kayıtlara geçerken, Bayburt’ta görülmesi doğaseverler tarafından heyecanla karşılandı.

“Şehir merkezine kadar indi”

Bayburtlu doğa meraklısı Abdulkadir Çalışkan, yırtıcı kuşu ilk kez gördüğünü belirterek yaşadığı anı şöyle anlattı:

"Aydıntepe yol güzergahında ilerlerken bu kuşu fark ettim. İlk kez gördüğüm için şaşırdım. Bir süre uzaktan izledim. Su birikintisinden su içti, ardından yiyecek aradı. Yiyecek ve su arayışıyla şehir merkezine kadar indiği belliydi."

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Bayburt, farklı türden kuşların ara konaklama yaptığı önemli bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, Mısır Akbabası gibi nadir türlerin gözlemlenmesinin, doğal yaşamın korunması adına umut verici bir gelişme olduğunu belirtiyor.

