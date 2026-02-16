  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğanın görünmez yapıştırıcısı artık renklerle görülebiliyor
Yaşam

Doğanın görünmez yapıştırıcısı artık renklerle görülebiliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğanın görünmez yapıştırıcısı artık renklerle görülebiliyor

Bilim insanları, doğanın “görünmez yapıştırıcısı” olarak bilinen kuvvetleri, altın parçacıkları, tuzlu su ve ışık kullanarak renklerle görünür hale getirdi; bu keşif ilaçtan su arıtımına birçok alanda çığır açabilir.

Toz bir yüzeye yapıştığında veya bir kertenkele tavanda yürüdüğünde, bu etki bilim insanlarının sıklıkla "doğanın görünmez yapıştırıcısı" olarak adlandırdığı şeyden kaynaklanır. İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları bu görünmez gücü görünür kıldıklarını duyurdu.

Bilim insanları, bu gizli kuvvetleri incelemek için çok basit ama etkileyici bir yöntem geliştirdi: Altın parçacıkları, tuzlu su ve ışık. İlk olarak altın, tuzlu su ve ışığı bir araya getirerek, bu güçlerin değişen renkler olarak görünür hale geldiği bir platform yarattılar.

Altın parçacıkları yüzeye doğru çekiliyor, fakat tamamen yapışmıyor. Arada, gözle görülemeyecek kadar küçük, nanometre boyutunda boşluklar kalıyor. Bu boşluklar, içi sıvıyla dolu minicik ışık odacıkları gibi davranıyor.

Işık, bu boşlukların içinde gidip gelmeye başlıyor. Parçacıklar kırmızı, yeşil ve sarı tonlarında parıldamaya başlıyor. Aslında görülen bu renkler, doğanın görünmez kuvvetlerinin birer işareti.

BU KEŞİF NEDEN ÖNEMLİ?

Bu yöntem sadece temel fizik için değil, günlük hayat için de önemli olabilir. Bilim insanlarına göre bu teknoloji:

• İlaçların vücutta nasıl hareket ettiğini anlamaya,

• Daha iyi biyosensörler geliştirmeye,

• Su arıtma sistemlerini iyileştirmeye,

• Kozmetik ürünlerde topaklanmayı önlemeye yardımcı olabilir.

